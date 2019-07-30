HABER

‘Dünya Arkadaşlık Günü’ne özel ‘dostluk ekmeği’

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bursa’da ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü’nde BESAŞ Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar ‘dostluk ekmeği’ yaptı.Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’nde 2014 yılında faaliyete başlayan, ekmek ve unlu mamullerin yanı sıra mikrobiyolojik tahliller araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği BESAŞ Ar-Ge Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyor.BESAŞ, ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü’nde, barışa ve birlikteliğe vurgu yaparak, Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi’nin gerçekleştirdiği projeye katılan çocukları ağırladı.

‘Dünya Arkadaşlık Günü’ne özel ‘dostluk ekmeği’

Bursa’da ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü’nde BESAŞ Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar ‘dostluk ekmeği’ yaptı.
Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’nde 2014 yılında faaliyete başlayan, ekmek ve unlu mamullerin yanı sıra mikrobiyolojik tahliller araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği BESAŞ Ar-Ge Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyor.
BESAŞ, ‘30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü’nde, barışa ve birlikteliğe vurgu yaparak, Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi’nin gerçekleştirdiği projeye katılan çocukları ağırladı. Aralarında yabancı uyruklu çocukların da bulunduğu, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 16 çocuk, BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Üretim Merkezi’ni gezdi.
Ekmeklerin üretim aşamaları ve sektördeki teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirilen çocuklar, hep birlikte hazırladıkları hamurdan arkadaşlık ve dostluk ekmeği yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı programa katılan çocuklar, farklı kültürlerdeki yaşıtlarıyla arkadaşlıklarını da pekiştirdi.

‘Dünya Arkadaşlık Günü’ne özel ‘dostluk ekmeği’

‘Dünya Arkadaşlık Günü’ne özel ‘dostluk ekmeği’

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Türk çömlek ustaları dünya 1.’si olduTürk çömlek ustaları dünya 1.’si oldu
Sağanakta herkes kaçtı o melodikasını çalmaya devam ettiSağanakta herkes kaçtı o melodikasını çalmaya devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.