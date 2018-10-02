Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Apple'ın iPhone X’in kilidinin sadece tek bir yüzle açılmasını sağlayan güvenlik ve mahremiyet önlemi olan 'Face ID' teknolojisi, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) müdahalesine uğradı.

Forbes dergisi, bir çocuk istismarı soruşturması kapsamında 10 Ağustos'ta Ohio eyaletinin Columbus kentinde zanlının evinde arama yapan FBI ajanlarının, iPhone kilidini açmak için 'Face ID' teknolojisini kullandıklarını yazdı.

Buna göre daha sonra çocuk pornografisi edinmek ve bulundurmaktan resmen suçlanacak olan 28 yaşındaki Grant Michalski hakkında ellerinde arama emri bulunan federaller, Michalski'ye yüzünü telefonun önüne koymasını söyledi, o da bunu yerine getirdi.

Böylece kilidi açtıran federaller, Michalski'nin iPhone X’den yürüttüğü online sohbet, foto ve diğer ilgili materyallerin bazısını elde etti.

Bunun, sadece ABD'de değil, dünyada çapında, kolluk kuvvetlerinin zanlıya iPhone X kilidini yüzüyle açtırdığı ilk vaka olduğunu aktaran Forbes, şu değerlendirmeyi yaptı:

'KANUN UYGULAYICILAR İLE TEKNOLOJİ SAĞLAYICILAR ARASINDA BİTMEYEN ÇEKİŞME'