Dünya bunu konuşuyor! Fransız lider Macron'a kesik parmak gönderildi...

Fransa'da göçmenler üzerindeki artan sosyal baskılar ve ırkçılık, 17 yaşındaki bir göçmen kişinin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle tavan yapmıştı. Bardağı taşıran bu son damladan sonra Fransa'daki birçok şehirde ayaklanmalar başlamış, yağma ve kamu malına zarar verme olayları görülmüştü. Olaylar için çok sıkı tedbirler alan Macron yönetimi tansiyonu bir nebze düşürmeyi başarmıştı.

14 Temmuz'da Fransa'nın milli bayramı öncesinde skandal bir olay yaşandı.

KESİK PARMAK YOLLANDI

Fransız Le Figaro'nun haberine göre, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysée Sarayı'na kesik bir insan parmağı gönderildiğini iddia etti.

İddiaya göre, kesik parmak posta yoluyla 9 Temmuz Pazar ila 10 Temmuz Pazartesi arasında gönderildi.

Bir güvenlik kaynağının aktardığına göre, alınan kesik parmak polis ekiplerince buzdolabına konurken üzerinde herhangi bir ize rastlanılmadı.

İddialara göre, kesilen parmak psikolojik problemleri olan bir şahıs tarafından gönderildi.

Kesik parmak olayından sonra polisin soruşturma başlattığı öğrenilirken durum hakkında Macron'a bağlı birimler tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

