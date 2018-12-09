HABER

Dünya dans şampiyonu Cem Demir hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 08:31 | Son Güncelleme

Dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiği Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Dünya dans şampiyonu Cem Demir hayatını kaybetti

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduğunu tespit etti. Genç dansçının cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20181209_2_33831607_39728234_Web

Bir organizasyona katılmak için kentte bulunduğu belirtilen Demir'in vefat haberini alarak olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği ve bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (AA)


PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Marmara'da korkutan deprem!Marmara'da korkutan deprem!
Genç kadının yanmış cesedini yoldan geçenler fark etti!Genç kadının yanmış cesedini yoldan geçenler fark etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dans Şampiyonu Cem Demir adana dansçı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bonz takılmıştır havuz sanıp atlamış olabilir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cephanelik gibi ev! İçeri giren polisler şaştı kaldı

Cephanelik gibi ev! İçeri giren polisler şaştı kaldı

Meteoroloji'den son dakika tahminleri (9 Aralık Pazar) Kar ve yağmur hafta boyunca devam edecek

Meteoroloji'den son dakika tahminleri (9 Aralık Pazar) Kar ve yağmur hafta boyunca devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çatlak büyüyor: Bizim çocuklar...

Şanlıurfa'da büyük şaşkınlık! Görenler hayretle izledi

Şanlıurfa'da büyük şaşkınlık! Görenler hayretle izledi

Günlük burç yorumları: 9 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

Marmara'da korkutan deprem!

Marmara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.