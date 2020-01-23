Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.

Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.

Bu kapsamda, Çin’in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni koronavirüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştırdı.

EN OLASI KAYNAK: YILAN! Araştırmacılar, 2019-nCoV'daki protein kodlarının, daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi. Çalışmada, bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.

Diğer yandan, Pekin'deki Zooloji Enstitüsü araştırmacı Cıng Ayhua, virüsün kayağıyla ilgili olarak genetik kodlamadaki benzerliklerin kendi başlarına yeterli kanıt olmadığını söyledi. Cıng, çalışmanın bulgularının ilginç bir hipotez olduğu ancak doğrulamak için daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 600'ü aşmış, ülkede bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’ye ulaşmıştı. Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı.