HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

23.11.2020 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 41 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Aliyev ve eşinden örnek hareketAliyev ve eşinden örnek hareket
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İşte 2021 altın fiyatı tahmini!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

Aliyev ve eşinden örnek hareket

Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

Biden A takımını açıkladı! Dışişleri Bakanlığına Blinken'ı getirecek

İspanya’da panik anları! Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Maske takmayan kadınlara sinirlendi, üstlerine tükürdü

Ataç benzeri deniz yaratığının 200 yıl yaşayabildiği keşfedildi

Ataç benzeri deniz yaratığı 200 yıl yaşayabiliyor!

New York'taki swinger kulübüne baskında 80 kişi yakalandı

New York'taki swinger kulübüne baskında 80 kişi yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.