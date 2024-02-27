HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor! 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu! O bölgede ilk kez rastlandı

Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor! 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu! O bölgede ilk kez rastlandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.02.2024 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandığını açıkladı.

Dünya genelinde yayılmaya devam ediyor! 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu! O bölgede ilk kez rastlandı

The Guardian gazetesinin haberine göre, Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonu Primavera Üssü'ndeki bilim insanları, ölen iki kutup martısını inceledi.

Bilim insanları, iki kutup martısında kuş gribi görüldüğüne işaret ederek bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.

KFFK

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi ise Antarktika'daki Hope Bay'da da H5N1 olduğundan şüphelenilen bazı vakalara rastlandığını bildirdi.

virüss

Araştırma ekibinin raporunda, "Bu keşif, kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez H5N1 virüsünün Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

antartika

Öte yandan, bilim insanları kuş gribinin dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini, virüsün kıta ana karasına göçmen kuşlar tarafından getirilmiş olabileceğini belirtti.

H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 2021'den bu yana milyonlarca kuş telef oldu.

(AA)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'Erdoğan'ın "yanlışlıkla" çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'Geçen sefer 3 gün ortada yoktu, bu kez 2 hafta çıkamaz'
İzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katlettiİzmir'de kan donduran olay! İş görüşmesine giden eşini canice katletti
Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...
Anahtar Kelimeler:
kuş gribi kuş antartika
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.