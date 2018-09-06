Dünya Göçebe Oyunlarındaki Etno Çarşı tarihe ışık tutuyor

Toktanaliyeva, Emine Erdoğan'ın kendisinden resim tablosu aldığı sırada çekilen fotoğrafının tarafına ulaştığını ve evine döndüğünde bunu tablo haline getireceğini söyledi.

Bişkek'ten kumaş üzerine işlenen resim tablolarıyla Etno Çarşı'ya katılan ressam Dinara Toktanaliyeva, etno şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı görmekten dolayı duyduğu mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

Orta Asya’da bin yıl önce İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak bilinen Karahanlılar dönemine ait mimarisi ile çarşının girişindeki yüksek kuleli yapı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Issık Göl bölgesinin Ceti-Oğuz köyünden gelerek çarşıda yün ürünlerini sunan ve yünün ipliğe nasıl dönüştüğünü gösteren Şayım Celdenbayeva da atalarından kalan büyük mirası korumak ve yaşatmak amacıyla etno şehirde kurulan çarşıya katıldığını belirtti.

Ailesi ile birlikte el işi ürünleri satmak için çarşıda yerini alan Kemal Rıskulov ise eşi ile birlikte hazırladıkları ürünleri çarşıda satışa çıkardıklarını ve satıştan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 2 Eylül'de başlayan ve Anadolu Ajansı ve TRT'nin medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları 8 Eylül'de sona erecek.

