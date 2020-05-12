Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Günümüzde evde kalmak, sağlıklı kalmak ile aynı değerde. Tecrübeyle sabittir ki, kadınlar her koşulda bakımlı olmak ister. Ve her zaman, cilt bakımı için yeterli zamanları olmadığından yakınır. Şimdi, makyajınızı çıkarmadan uyuduğunuz gecelerin yerini, cilt bakım maskesiyle geçen akşamlar alabilir. Evinizin konforunda, kahve, pijama ve terlik üçlüsüyle, cildinizi şımartmaya başlamanın tam zamanı. Sizin için, pahalı kozmetiklere gerek duymadan evinizde hazırlayabileceğiniz basit uygulamaları sıraladık:

1- YAŞLANMA KARŞITI ANTİOKSİDAN MASKE

Çikolataya karşı koymak mümkün mü? Tabii ki hayır! Çikolatanın ana maddesi kakao, aynı zamanda içerdiği yüksek antioksidan ile bir güzellik kaynağı. Kakao maskesi cildinizi nemlendirirken genç bir görünüm de kazandırır. İşte malzemeler:

2 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

1/4 muz

Muzu iyice ezdikten sonra, diğer malzemeleri ekleyerek kıvamlı bir maske edebilirsiniz. Yüzünüze ve boynunuza uygulayacağınız karışımı, 15 dakika sonra yıkayabilirsiniz.

2- KIRK YIL HATIRLI PEELİNG

Bol köpüklü bir Türk kahvesinin eşlik ettiği sohbetlerde, mesafeler ortadan kalkar. Hazır keyfiniz yerindeyken kahve telvesiyle cildinize de bakım yapabilirsiniz.