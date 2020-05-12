Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Günümüzde evde kalmak, sağlıklı kalmak ile aynı değerde. Tecrübeyle sabittir ki, kadınlar her koşulda bakımlı olmak ister. Ve her zaman, cilt bakımı için yeterli zamanları olmadığından yakınır. Şimdi, makyajınızı çıkarmadan uyuduğunuz gecelerin yerini, cilt bakım maskesiyle geçen akşamlar alabilir. Evinizin konforunda, kahve, pijama ve terlik üçlüsüyle, cildinizi şımartmaya başlamanın tam zamanı. Sizin için, pahalı kozmetiklere gerek duymadan evinizde hazırlayabileceğiniz basit uygulamaları sıraladık:
Çikolataya karşı koymak mümkün mü? Tabii ki hayır! Çikolatanın ana maddesi kakao, aynı zamanda içerdiği yüksek antioksidan ile bir güzellik kaynağı. Kakao maskesi cildinizi nemlendirirken genç bir görünüm de kazandırır. İşte malzemeler:
2 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı bal
1/4 muz
Muzu iyice ezdikten sonra, diğer malzemeleri ekleyerek kıvamlı bir maske edebilirsiniz. Yüzünüze ve boynunuza uygulayacağınız karışımı, 15 dakika sonra yıkayabilirsiniz.
Bol köpüklü bir Türk kahvesinin eşlik ettiği sohbetlerde, mesafeler ortadan kalkar. Hazır keyfiniz yerindeyken kahve telvesiyle cildinize de bakım yapabilirsiniz.
1 yemek kaşığı kahve telvesi
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
İki malzemeyi de karıştırarak canlandırıcı bir peeling elde etmeniz mümkün. Cildinize yuvarlak hareketlerle masaj yaptıktan sonra, soğuk su ile durulayın.
Kurumuş dudaklarınızı canlandıracak, ölü deriden arındıracak yumuşacık bir tarif. İhtiyacınız olanlar:
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı bal
2 yemek kaşığı toz şeker
1-2 damla limon suyu
Tüm malzemeyi macun kıvamında karıştırın. Temiz bir diş fırçası yardımıyla nazikçe dudaklarınızı fırçalayın.
Cilt bakımında sıkça yapılan hatalardan biri de, bakımı yüz ile sınırlı tutmaktadır. Yaz yaklaştıkça artan selülit kaygısına son verebilmek için yüksek antioksidan içeriğiyle yeşil çaydan yardım alabiliriz.
2 poşet yeşil çay
1 su bardağı toz şeker
1/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı
Bir kapta Hindistan cevizi yağı ve şekeri karıştırın, yarım su bardağı su ile demlenmiş ılık yeşili çayı ekleyin. Peeling etkili şekerin erimemesi için, çayın sıcaklığına dikkat edin. Bu karışımla, duştan önce dairesel hareketlerle bacaklarınıza masaj yaparak kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlayabilirsiniz.
Karantina sürecinde sabun, dezenfektan, çamaşır suyu derken en çok yıpranan bölge, ellerimiz oldu. Yıpranmış, kuru elleri canlandırmak mümkün. İhtiyacınız:
1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı
1 çift eldiven (yoksa temiz çorap)
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