KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar

Asrın felaketi olarak anılan Hatay depremlerinin ardından hayatları altüst olan 19 yaşındaki Leyla Mine Akkuş ve eşi İsa Akkuş, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Depremin ardından farklı kentlere savrulan genç çift, Gümüşhane’de sıfırdan bir hayat kurarak düğünlerinde takılan altınları sermayeye dönüştürdü ve girişimcilikle depremin izlerini silmeye başladı.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar

Asrın felaketi olarak adlandırılan Hatay depremlerinin ardından hayatı tamamen değişen 19 yaşındaki Leyla Mine Akkuş, zorluklara boyun eğmeyerek Gümüşhane'de eşiyle birlikte yeni bir sayfa açtı.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 1

Depremin ardından Denizli'ye giden ve Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazanan Leyla Mine Akkuş, eğitimi için kente yerleşti.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 2

Eşi İsa Akkuş ise eşini yalnız bırakmamak adına Denizli'deki işini bırakarak eşinin yanına Gümüşhane'ye geldi. Kentte iş arayışları sonuçsuz kalınca genç çift el ele vererek kendi işlerini kurmaya karar verdi.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 3

DÜĞÜN ALTINLARI GELECEĞİN SERMAYESİ OLDU

Gümüşhane'nin kısıtlı iş imkanlarını bir engel değil, fırsat olarak gören genç çift, en büyük risklerini düğünlerinden kalan altınları sermayeye dönüştürerek aldı. KOSGEB'den de girişimcilik desteği alan Akkuş çifti, kentin tekstil ve giyim ihtiyacına cevap verecek butik bir işletme açtı.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 4

KARTONDAN TABELALI DÜKKAN

Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra çeyizlik ürünlerin de yer aldığı dükkanın en dikkat çeken detayı ise tabela oldu. İlk etapta maliyetleri düşürmek için tabelalarını kendi elleriyle kartondan hazırlayan çiftin bu samimi çabası, çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 5

EĞİTİM VE TİCARET BİR ARADA

Hem üniversite eğitimine devam eden hem de dükkanın işletmesini üstlenen Leyla Mine Akkuş, günün bir kısmını ders sıralarında, bir kısmını ise tezgah arkasında geçiriyor. Eşi İsa Akkuş'un tekstil sektöründeki tecrübesi sayesinde ürünleri doğrudan fabrikadan halka ulaştıran çift, uygun fiyat politikasıyla Gümüşhane halkına hizmet veriyor.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 6

"ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI, BEN DE İŞİMİ BIRAKIP BURAYA GELDİM"

Eşinin üniversiteyi bırakmaması için bu dükkanı açtıklarını kaydeden İsa Akkuş, "Gümüşhane'de yer açtık. Eşim okuduğu için okulunu bırakmasını istemedim, o yüzden Gümüşhane'ye taşındık. Denizli'deki hayatımı bırakıp buraya geldim. Burada yer açtık. Eşim okula gidiyor zaten, okuyor. Üniversite okuyor. Ben dükkana bakıyorum. Okul olmadığı günler yardım ediyor. Eşim Hataylı. Depremden dolayı Denizli'ye geldi. Öğretmenevinde kalıyorlardı. O sırada arkadaş ortamından tanışmış olduk. Üniversiteyi kazandı, ben de işimi bırakıp buraya geldim" dedi.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 7

AKADEMİK CAMİA VE ARKADAŞLARDAN TAM DESTEK

Açılış gününde yalnız kalmayan çifte en büyük destek, hocaları ve sınıf arkadaşlarından geldi. Leyla'nın hem okuyup hem çalışmasına büyük saygı duyan akademik kadro, genç kadının bu zorlu maratonunda en büyük motivasyon kaynağı oldu. Kısıtlı imkanlarla yola çıkan genç çift, hayallerini gerçekleştirmek için en değerli varlıklarını ortaya koydu.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 8

"HEM UYGUN FİYATLI HEM DE KALİTELİ ÜRÜNLER SATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremin ardından gittikleri Denizli'de eşiyle tanışıp evlendiklerini aktaran Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Sosyal Hizmet bölümü 2. sınıfta okuyan 19 yaşındaki Leyla Mine Akkuş, "Normalde ben zaten burada okuyordum, zaten buraya gelecektim. Eşim de beni yalnız bırakmamak adına, bana destek olmak adına Gümüşhane'ye geldi. Burası maalesef küçük bir şehir, o yüzden iş imkanı çok fazla yok. Biz de kendi işimizi kurduk. Burayı düğün altınlarımızla açtık. Kendi düğün altınlarımız ve düğün paralarımızla açtık. Kendimiz hem uygun fiyatlı yapmaya çalışıyoruz hem de kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Eşim Denizlili olduğu için direkt fabrikadan getiriyoruz. Daha önce de tekstilde çalıştığı için oradan getirip hani toptancı aracılığı olmadan üstüne kâr daha fazla eklemeden daha uygun fiyata da burada satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinden girişimciliğe: Düğün altınları ile başladılar 9

"BURADA BİZ BÜTÜN YAZ BOYUNCA İŞ BAKTIK BULAMADIK"

"Genç cesareti"ne dikkat çekerek hayata bu yaştan başlamanın önemli olduğunu dile getiren Akkuş, "Bir şeyler 25'imize 30'umuza geldiğimiz zaman olmuyor, gerçekten tutmuyor. O yüzden dolayı ne kadar erken başlarsak o kadar iyi, devir de öyle bir devir zaten. Burada biz bütün yaz boyunca iş baktık bulamadık. O yüzden dedik ki; madem iş bulamıyoruz, biz bir yer kuralım, bir yerden kendimizi geçindirmeye çalışalım diye düşünüp kendi işimizi kurduk" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
21 Aralık Pazar: Bugün burçları neler bekliyor?21 Aralık Pazar: Bugün burçları neler bekliyor?
Buzdolabınız kokuyorsa bu yöntemi deneyin! Buzdolabınız kokuyorsa bu yöntemi deneyin!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Gümüşhane kadın girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.