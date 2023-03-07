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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, YARIN mı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

07.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü tarihi ve bu anlamlı günün nasıl ortaya çıktığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan bu günün temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunuyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, YARIN mı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi...

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ABD'de bulunan bir tekstil fabrikasında grev yapmaya başlayan 120 kadının hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkmıştır. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi, anlam ve önemi...

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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir.

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Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

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İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

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Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.

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Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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