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Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül Pazar günü yapılacak toplantıyla paylaşılacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Mirası Adalar Girişiminin, Adalar Belediyesi ortaklığı ve Adalar Vakfı taşıyıcılığıyla yürüttüğü Prens Adaları'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru süreci, 8 Eylül Pazar günü Büyükada'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak.

Adalar Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalar, geçici liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı.

Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül'de Büyükada Anadolu Kulübü'nde yapılacak toplantıda kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacak.

Adalar'ın sahip olduğu evrensel değerlerin UNESCO kriterleri ile karşılaştırılarak tanımlarının yapıldığı başvuru dosyasında, Dünya Miras Listesi'nde yer almasının, Adalar'ın kültürel miras değerlerinin "insanlığın sahip olduğu eşsiz varlıkların bir parçası olarak bütün dünyada tanınır ve bilinir olmasını" ve "takdir edilmesini sağlayacağı" belirtiliyor.

Ayrıca Adalar'ın sahip olduğu değerler arasında başka yerde benzeri bulunmayan imparatorluk eğitim ve yurttaşlık kurumları, sanayi devrimi sonrası ve modernleşme sürecinde gelişen şehrin küresel bir cazibe merkezi halini alması ile yapılanan özgün yaşam çevresi, bugün yeterince bilinmeyen ve yok olma tehdidi altında bulunan ortak yaşam alanının izleri, değişik veçheleri de tanıtılıyor.

Söz konusu değerlerin bütün tehditlere rağmen varlıklarının izlerini korumaları da Adalar'ı öne çıkaran bir özellik olarak dikkati çekiyor.

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Dünya Mirası Adalar Girişimi Prens Adaları UNESCO

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