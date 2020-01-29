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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Bu planın sonu tarihin çöplüğü olacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Bu planın sonu tarihin çöplüğü olacaktır

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının sonunun tarihin çöplüğü olacağını vurguladı.

Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, sözde barış planı şiddetle kınanarak, Arap ve İslam ülkeleri planın karşısında durmaya çağrıldı.

"Bu planın sonu tarihin çöplüğü olacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, planın bölgede vahim sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, aşağılanma ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu kararlar karşısında Arap ve Müslüman ülkelerin tamamı, acilen harekete geçmeye, içinde bulundukları sessizlik ve utanç halinden çıkmaya çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
müslüman alimler Trump yüzyılın anlaşması

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