Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

20 Mart Dünya Mutluluk Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. BM ( Birleşmiş Milletler ) tarafından 2012 senesinde ilan edilen ve her yılın 20 Mart gününde kutlanmasına karar verilen Uluslararası Dünya Mutluluk Günü içerisinde pek çok insan mesajlar ve sosyal medya paylaşımları yapıyor. Mutluluğun en büyük kriterleri ise pozitif duygu durumuna sahip olmak, düzenli bir hayat yaşamak ve sosyal ilişkiler kurmak olarak görülüyor.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?

20 Mart 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki bütün bireylerin mutluluk fikrini hatırlayabilmeleri ve mutluluğu kutlayabilmeleri için 20 Mart tarihini "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etti. Birleşmiş Milletlerin merkezi Amerika başta olmak üzere pek çok Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin dernekleri, sivil toplum kurumları ve kültür bakanlıkları Dünya Mutluluk Gününü oldukça renkli bir şekilde kutluyor.

NASIL MUTLU OLUNUR?

Paylaşın, gülümseyin, sağlıklı beslenin, minnettar olun, olumlu düşünmeye çalışın, elinizden geldiğince sevdiklerinizle ve ailenizle vakit geçirin, hayal kurun, dikkatli olun, teşekkür edin, rekabetçi olun, müzik dinleyin, hayırsever olun. Mutlu olmak için mutlu etmek gerektiğini unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır, ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu olursunuz. Sizden gelecek basit bir gülümseme ile bir başkasının günü daha parlak olabilir. Gülümsemeyi unutmayın.