Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

20 Mart Dünya Mutluluk Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. BM ( Birleşmiş Milletler ) tarafından 2012 senesinde ilan edilen ve her yılın 20 Mart gününde kutlanmasına karar verilen Uluslararası Dünya Mutluluk Günü içerisinde pek çok insan mesajlar ve sosyal medya paylaşımları yapıyor. Mutluluğun en büyük kriterleri ise pozitif duygu durumuna sahip olmak, düzenli bir hayat yaşamak ve sosyal ilişkiler kurmak olarak görülüyor.
20 Mart 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki bütün bireylerin mutluluk fikrini hatırlayabilmeleri ve mutluluğu kutlayabilmeleri için 20 Mart tarihini "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etti. Birleşmiş Milletlerin merkezi Amerika başta olmak üzere pek çok Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin dernekleri, sivil toplum kurumları ve kültür bakanlıkları Dünya Mutluluk Gününü oldukça renkli bir şekilde kutluyor.
Paylaşın, gülümseyin, sağlıklı beslenin, minnettar olun, olumlu düşünmeye çalışın, elinizden geldiğince sevdiklerinizle ve ailenizle vakit geçirin, hayal kurun, dikkatli olun, teşekkür edin, rekabetçi olun, müzik dinleyin, hayırsever olun. Mutlu olmak için mutlu etmek gerektiğini unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır, ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu olursunuz. Sizden gelecek basit bir gülümseme ile bir başkasının günü daha parlak olabilir. Gülümsemeyi unutmayın.
Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.
Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.
Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.
Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.
Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.
Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.
Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.
Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol. Hep olmasan da severim seni hep.
Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…
Mutluluk gülücüklerinde değil, söylediğin sözlerle mutlu etsin beni gülüşlerin zaten heyecanlandırıyor beni bir tanem..
Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.
Sensiz acı çeken yüreğim şimdi seninle yeni mutluluklara yelken açtı, bir denizin ortasında mutluluk çemberi kuruyorum ikimizin adına.