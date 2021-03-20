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Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

20.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 senesinde kabul edilen Dünya Mutluluk Günü, dünya üzerindeki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de her yıl 20 Mart gününde kutlanıyor. Uluslararası bir gün olan Dünya Mutluluk Günü, pek çok ülkede büyük kutlamalar yapılmasına olanak veriyor. Peki Dünya Mutluluk Günü nedir? Sizler için 2020 Dünya Mutluluk Günü sözleri ve mesajları hazırladık.

Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

20 Mart Dünya Mutluluk Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. BM ( Birleşmiş Milletler ) tarafından 2012 senesinde ilan edilen ve her yılın 20 Mart gününde kutlanmasına karar verilen Uluslararası Dünya Mutluluk Günü içerisinde pek çok insan mesajlar ve sosyal medya paylaşımları yapıyor. Mutluluğun en büyük kriterleri ise pozitif duygu durumuna sahip olmak, düzenli bir hayat yaşamak ve sosyal ilişkiler kurmak olarak görülüyor.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NEDİR?

20 Mart 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki bütün bireylerin mutluluk fikrini hatırlayabilmeleri ve mutluluğu kutlayabilmeleri için 20 Mart tarihini "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etti. Birleşmiş Milletlerin merkezi Amerika başta olmak üzere pek çok Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin dernekleri, sivil toplum kurumları ve kültür bakanlıkları Dünya Mutluluk Gününü oldukça renkli bir şekilde kutluyor.

Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

NASIL MUTLU OLUNUR?

Paylaşın, gülümseyin, sağlıklı beslenin, minnettar olun, olumlu düşünmeye çalışın, elinizden geldiğince sevdiklerinizle ve ailenizle vakit geçirin, hayal kurun, dikkatli olun, teşekkür edin, rekabetçi olun, müzik dinleyin, hayırsever olun. Mutlu olmak için mutlu etmek gerektiğini unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır, ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu olursunuz. Sizden gelecek basit bir gülümseme ile bir başkasının günü daha parlak olabilir. Gülümsemeyi unutmayın.

Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

  • Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.

  • Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

  • Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.

  • Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

  • Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

  • Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

  • O kadar güzel bakıyorsun ki bana mutlu oluyorum seninle o anda o kadar güzel gülüyorsun ki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..

Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

  • Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.

  • Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol. Hep olmasan da severim seni hep.

  • Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…

  • Mutluluk gülücüklerinde değil, söylediğin sözlerle mutlu etsin beni gülüşlerin zaten heyecanlandırıyor beni bir tanem..

  • Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.

  • Sensiz acı çeken yüreğim şimdi seninle yeni mutluluklara yelken açtı, bir denizin ortasında mutluluk çemberi kuruyorum ikimizin adına.

  • En güzel mutlulukları diliyorum sana. En güzel sevgilerimi yolluyorum sana. Seninle mutluyum bunu anla..


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