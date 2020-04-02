HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü ve bu özel günde mesajlar ile otizme dikkat çekiliyor. Peki Otizm nedir? Otizm hakkında bilgilenmek otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı için çok önemli. İşte otizm ile ilgili detaylar ve Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

2 Nisan tarihi dünyada Otizm Farkındalık Günü olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1 Kasım 2007’de otizm, asperger sendromu gibi otistik spektrum bozukluklarına dikkat çekiliyor. Dünya Otizm Farkındalık günü mesajlar paylaşılarak bu spektrumdakilerin sorunlarına dikkat çekiliyor. İşte otizm nedir sorusunun cevabı, bu durum ile ilgili detaylar ve Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.

Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Ayrıştırmayalım, sevelim, birlik olalım. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sen de farkında ol!

"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.

Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

Hem seviyoruz hem farkındayız. Dünya

Otizm bir hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sen de otizme mavi ışık yak..

Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.

Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız...

OTİZM NEDİR?

Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otistik spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır.

Otizm kalıtımsal kökenlidir ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır. Nadir vakalarda, doğum sakatlıklarına neden olan etmenlerle yakından bağlantılıdır.

Görülmesi 1.000 kişiye bir ya da iki vaka olarak tahmin edilmektedir, aynı araştırmalardaki tahminlere göre OSB yaklaşık 1.000 kişide altı vakadır ve erkeklerde rastlanma oranı kadınlara göre 4,3 kat daha fazladır. Otizm vakalarının sayısı 1980’lerden beri oldukça fazla oranda artmıştır. Bunun nedeni kısmen tanı koyma yöntemlerindeki değişikliklerdir; gerçek prevalansın artıp artmadığı anlaşılamamıştır.

Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılamamıştır. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk iki yılında belirtileri fark eder. Erken davranışsal ya da kavrayışsal müdahaleler çocukların kendine bakabilme yetisi ile sosyal ve iletişimsel yetiler kazanmasına yardımcı olabilir. Otizm tanılı çocukların çok azı erişkin olduktan sonra bağımsız yaşamakta, bunlardan bir kısmı bunda başarılı olabilmektedir. Bazılarının otizme bir çare aradığı, diğerlerinin de otizmin bir bozukluktan çok bir durum olduğuna inandığı bir otistik kültür ortaya çıkmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Çin koronavirüsü yendi mi? Büyükelçi'den önemli açıklamaÇin koronavirüsü yendi mi? Büyükelçi'den önemli açıklama
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
Otizm Farkındalık Günü mesajlar

En Çok Okunan Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

'Sanırım sonucum pozitif...'

'Sanırım sonucum pozitif...'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Diğer Haberler
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

Bakanlıktan hastane açıklaması

Çin koronavirüsü yendi mi? Aşısı bulundu mu? Pekin Büyükelçisi'nden flaş açıklamalar

Çin koronavirüsü yendi mi? Büyükelçi'den önemli açıklama

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Koronavirüs salgınında iyileşen vakaların sayısı! (Hangi ülkede kaç kişi iyileşti?)

Hangi ülkede kaç kişi iyileşti? Çarpıcı tablo

İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.