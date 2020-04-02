Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

2 Nisan tarihi dünyada Otizm Farkındalık Günü olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1 Kasım 2007’de otizm, asperger sendromu gibi otistik spektrum bozukluklarına dikkat çekiliyor. Dünya Otizm Farkındalık günü mesajlar paylaşılarak bu spektrumdakilerin sorunlarına dikkat çekiliyor. İşte otizm nedir sorusunun cevabı, bu durum ile ilgili detaylar ve Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.

Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Ayrıştırmayalım, sevelim, birlik olalım. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sen de farkında ol!

"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”