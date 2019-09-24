Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

CENEVRE (AA) - Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi'nin sektörün ve birliğin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Beklentileri karşılamak için global düzeyde ortak bir ağın sürdürülebilirliği, hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.

Bozgeyik, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen UPU'nun olağanüstü kongresinde, Kongre Başkanı sıfatıyla üye ülkelere hitap etti.

UPU tarihinin en hareketli dönemlerinden birine tanıklık ettiklerine işaret eten Bozgeyik, "Zannediyorum ki, üst üste iki kez olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulması ne kadar stratejik ve tarihi bir dönemeçte olduğumuzun başlı başına bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, olağanüstü kongrenin ana gündem maddesinin "E-Formatlı mektup postası gönderilerinin varış giderleri sistemi" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi son olarak nisan dönemi POC-CA toplantılarında A, B ve C seçenekleri olarak yapılandırılan 3 ana teklif çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün burada bulunan herkesin A, B ve C şeklinde çok basitçe ifade ettiğimiz bu üç seçenek üzerinden alacağımız kararın, birliğimizin ve sektörümüzün geleceğini belirleyecek nitelikte olduğunun farkında olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda karar vericiler olarak değerlendirmelerimizi çok boyutlu bir bakış açısıyla yapmak sorumluluğundayız."