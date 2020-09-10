Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, soruları cevapladı.

Swaminathan, AA muhabirinin, dünyada halen insanlar üzerinde denenen 35 aşının üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin sorusu üzerine, aşı çalışmaları sürecinde yeterli veri ve insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Swaminathan, "Kovid-19 klinik denemelerinin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz." dedi.

Güvenli ve etkili bir aşının ortaya çıkabilmesi için 10 binlerce insanın klinik denemelere katılmak için başvuru yapması gerektiğine işaret eden Swaminathan, "Dolayısıyla temmuz ayında birkaç deneme başladığı için, yıl sonu itibarıyla geçici sonuçlar da olsa bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz." bilgisini paylaştı.

Swaminathan, bir aşının piyasaya sürülmeden önce en az 6 ay güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.