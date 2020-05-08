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Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin’deki hayvan pazarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:12 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) yarasalardan doğal yollarla bulaştığını ve Çin’deki hayvan pazarının virüsün yayılmasında rol oynadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin’deki hayvan pazarıyla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu,Çin'in salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini koronavirüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye etmeyeceğini söyledi.

(DHA)

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