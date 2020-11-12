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Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Rus 'Sputnik V' aşısı kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 21:33 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Rus ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısını gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Rus 'Sputnik V' aşısı kararı!

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus ‘Sputnik V’ aşısının gerekli kriterleri karşılaması durumunda acil kullanım için önerilen aşılar listesine alınacağını kaydetti.

"VERİLER SABIRSIZLIKLA BEKLENİYOR"

DSÖ basın servisinden yapılan açıklamada, “DSÖ, Sputnik V'nin acil kullanım listesine dahil edilmesi için başvuruda bulunma isteği üzerine Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile temasa geçti ve Sputnik V aday aşısına ilişkin verileri sabırsızlıkla bekliyor. Değerlendirme için gönderilecek ürünün listeye dahil edilme kriterlerini karşıladığı tespit edilirse, DSÖ sonuçları açık bir şekilde yayınlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Aşı üreticisi tarafından ön yeterlilik için sunulan verilerin ve ilacın acil kullanım listesine alınma sürecinin gizli bilgiler kategorisinde olduğu vurgulanan açıklamada, sunulan verilerin değerlendirilmesi süresinin, ürünün kalitesi ve DSÖ kriterlerini ne kadar karşıladığına bağlı olduğu belirtildi.

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Açıklamada ayrıca, DSÖ’nün henüz acil kullanım için hiçbir Kovid-19 aşı adayının ön yeterliliğini değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

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