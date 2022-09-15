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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Bitiş çizgisine gelindi

15.09.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. DSÖ yaptığı açıklamada Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiğini belirtti. Ayrıca, Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğü aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Bitiş çizgisine gelindi

Dünyada etkili koronavirüs pandemisiyle ilgili sevindiren haber Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. DSÖ yaptığı açıklamada pandeminin sonuna gelindiğini belirterek Mart 2020'den bu yana haftalık can kayıplarında en düşük seviyeye ulaşıldığını açıkladı.

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"CAN KAYIPLARI EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.

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Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi.

"BİTİŞ ÇİZGİSİNE GELİNDİ"

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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