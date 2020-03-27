Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı açıklaması: Minimum 12-18 ay uzakta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "(Kovid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

Dünya genelinde yarım milyon Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüz binlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

En çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı.