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Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs açıklaması! Yüzde 38 artış...

02.09.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarındaki artışlara dikkat çekti. Geçen sene ağustos ayına kıyasla vaka sayılarında yüzde 38'lik bir artışın olduğu belirtilen raporda dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın olduğu duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs açıklaması! Yüzde 38 artış...

DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Raporda koronavirüs vakalarının artışı dikkat çekerken dünya genelinde 1,5 milyona yakın insanın koronavirüs olduğu açıklandı.

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Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

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Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
dsö koronavirüs kovid-19

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