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Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi: Virüs artık çok zeki, tehlikeli hale geldi

14.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. David Nabarro, insanları "virüse saygı duymaya" çağırdı ve İngiltere'de ölü sayısının 200 bini geçmesinden bir gün sonra önlemlerin hala önemli olduğu konusuna dikkat çekti. Nabarro, ''Bu virüs bir yere gitmedi ve hala çok sayıda insanı öldürüyor. Virüs sürekli olarak gelişiyor, bağışıklık sistemimizi kırmayı başarıyor. Virüs, çok zeki hale geldi, akıllandı'' açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi: Virüs artık çok zeki, tehlikeli hale geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetkilisi Dr. David Nabarro, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Nabarro Sky News'e verdiği demeçte, virüsün sürekli olarak gelişmesi ve "çok zeki" hale gelmesi nedeniyle COVID enfeksiyonları artıyor açıklamasında bulundu. Virüsün mutasyona uğrayarak daha da akıllı bir hale geldiğini vurgulayan Dr. Nabarro, “Virüs sürekli evrim geçiriyor ve değişiyor. Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması. Bağışıklık sistemimizi kırmayı başarıyor ve bu sebeple vakalar artıyor” diye konuştu.

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''VİRÜSE SAYGI DUYMALIYIZ''

Nabarro ayrıca İngiltere'de koronavirüs ile ilgili ölümlerin 200 bini aşması nedeniyle insanları "virüse saygı duymaya" çağırdı. Nabarro, “Hoşumuza gitmese de önlemlerimizi almalıyız. Bu virüs sürekli olarak gelişme ve değişme yeteneğine sahip bu nedenle virüse saygı duymalıyız” ifadesini kullanarak aşılanma sürecinin hızlanması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs
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