Dünya Sağlık Örgütü'nden Durgut'a teşekkür mektubu

Türkiye'nin bu anlamdaki başarısının dünya etrafında pek çok ülke tarafından yakın şekilde gözlemlendiği belirtilen mektupta, şunlar aktarıldı:

"Bu başarının devamlılığı için tüm paydaşların sizin liderliğiniz altında tütün endüstrisinin tesirini reddetme yönünde kesin bir kararlılık göstermesi elzemdir. TBMM'nin güçlü kararlılığını ortaya koyacak şekilde İstanbul'da gerçekleşecek bu toplantının iptali, tütün endüstrisinin benzer baskılarıyla karşı karşıya olan diğer ülkeler için bir örnek teşkil etmektedir. Biz, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile DSÖ arasındaki örnek niteliğindeki ortaklığın tütün endüstrisinin karşımıza çıkardığı her türlü zorluğu aşmaya yardım edeceğine inanıyoruz. TBMM'nin gençleri nikotin bağımlılığı ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korumak için gerekli tüm adımları attığından eminiz. Aynı zamanda, komisyonunuzun düz paketleme ile ilgili kanunun başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak için gereken her şeyi yapacağından da şüphe duymuyoruz. Bu amaçla, DSÖ'nün bu kanunun Türkiye'de uygulanması ve infazı için gereken her türlü teknik desteğin sağlanması için hazır ve istekli olduğunu yinelemek isteriz."