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Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

21.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'dan çarpıcı görüntüler geldi. Moskova'nın olası füze ve İHA saldırılarının hedefi olacağı söylentilerinin ardından Rus yetkililer harekete geçti. Başkent Moskova'da bina ve gökdelenlerin çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırılmaya başlandı. Uzmanlar ise yeni bir saldırının başlamasının an meselesi olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. 24 Şubat'ta 1 yılını dolduracak savaşta Rusya'dan nükleer silah tehdidi gelmişti. Bu gelişme sonrasında Moskova'da çarpıcı görüntüler kaydedildi. Kremlin, Ukrayna'dan gelecek olası saldırılara karşı bina ve gökdelenlerin çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırmaya başladı.

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RUSYA HAREKETE GEÇTİ

Başkent Moskova'da binaların çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırılmaya başlandı. Moskova'nın olası füze ve İHA saldırılarının hedefi olacağı söylentilerinin ardından Rus yetkililer harekete geçti.

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YENİ SALDIRI ENDİŞESİ

Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri yerleştirilmeye başlandı. Ukrayna, geçtiğimiz aylarda Rusya'da sınıra yakın bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

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"AN MESELESİ"

Başkent Moskova'nın çatılarındaki hareketliliğin ardından konuşan uzmanlar, son önlemlerin Rusya'nın yeni hava saldırılarından endişe ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Uzmanlar yeni bir saldırının başlamasının an meselesi olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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Yapılan açıklamalarda başkentteki önlemlerin Ukrayna'nın geçtiğimiz aylarda düzenlediği hava saldırılarının tekrar etme ihtimaline karşı yapıldığı ifadeleri yer aldı. Alınan önlemlerin Ukrayna'ya yapılan yeni silah yardımlarının arkasından gelmesi ise dikkat çekti.

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Fotoğrafta, Moskova Nehri yakınında Rusya savunma bakanlığı tarafından kullanılan sekiz katlı bir binanın çatısına yerleştirilmiş bir Pantsir füze sistemi görülüyor.

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Moskova Rusya Ukrayna

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