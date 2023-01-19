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Zelenskiy "Savaşı hızlı bitirmemiz için yardım edin" demişti! NATO ülkelerinden silah Ukrayna'ya dev silah sevkiyatı

19.01.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna savaşı sürerken, Zelenskiy müttefiklerden silah isteyerek "Savaşı hızlı bitirmemize yardımcı olun. Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip" demişti. Bu sözlerden kısa süre sonra NATO üyesi 11 ülke, Ukrayna'ya yeni askeri yardım sözü verdi. Aralarından İngiltere'nin de olduğu ülkeler, yüzlerce füze, obüs, helikopter, hava savunma sistemi gibi savaşın kaderini etkileyecek silahları Kiev yönetimine gönderecek.

Zelenskiy "Savaşı hızlı bitirmemiz için yardım edin" demişti! NATO ülkelerinden silah Ukrayna'ya dev silah sevkiyatı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş özellikle Donetsk bölgesinde tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna’ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için NATO ülkelerinin yardımları da artarak devam ediyor. Estonya’nın başkenti Tallin yakınlarıda bir askeri üste bir araya Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri, Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü verdi.

"ÖNÜMÜZDE HALA ZORLU SAVAŞLAR VAR"

Estonya’nın başkenti Tallin yakınlarında yer alan Tapa Askeri Üssü’nde bir araya Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri, Ukrayna’ya yeni askeri yardım sözü verdi.

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Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, görüşmenin ardından diğer ülkelerden gelen savunma yetkilileri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı birlik içinde kalmalı ve Ukrayna'yı askeri yardımla desteklemeye devam etmeli. Ukrayna'nın en çok ihtiyacı olan şey ağır silahlar. Önümüzde hala zorlu savaşlar var” dedi.

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ASKERİ YARDIMLARI AÇIKLADILAR

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride bazı ülkeler yapacağı yardımları açıkladı. İngiltere, 600 Brimston füzesi, Danimarka, 19 adet Fransız yapımı CAESAR tipi obüs, Estonya, havan topları, mühimmat, destek araçları ve tanksavarlar, Letonya, Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya, uçaksavar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya, 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçaksavar sistemi, Çekya, yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna’ya yapacağı askeri yardım paketini yarın açıklayacak.

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Öte yandan Almanya’da bulunan Ramstein Hava Üssü’nde yarın aralarında ABD’nin de bulunduğu Ukrayna Savunma Temas Grubu toplanacak ve Ukrayna’ya askeri desteği görüşecek. (İHA)

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