Dünyada bu sözleri konuşuyor! Rus general canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İngiltere ve Almanya, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyor. İki ülkeden Ukrayna'ya yeni askeri sevkıyatların olacağı açıklandı. Bu gelişme sonrası Rusya'dan korkutan iki haber geldi. 'Kıyamet' silahı olarak bilinen Belgorod denizaltısında konuşlandırılacak Poseidon torpidoları için ilk nükleer savaş başlığının üretildiği duyuruldu. Poseidon'un ürettiği radyoaktif dalgaların tüm kıyı şeridini yok edebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Öte yandan bir Rus general, Rusya'nın nükleer silah olmadan Londra'yı haritadan silebileceğini iddia etti.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN DESTEK

Savaşta Rus işgaline direnen Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinden silah ve mühimmat desteği yapıldı. Son olarak İngiltere Ukrayna'ya 14 tank ve 30 obüs topu gönderileceğini duyurdu. Zelenskiy yardımla ilgili 'Tam ihtiyaç duyduğumuz yardım' açıklamasında bulundu. Almanya da Ukrayna'ya ulaştırılacak askeri yardımların listesini yayınladı. Listede piyade savaş araçları, hava savunma sistemleri ve füzeler var.

POSEIDON İÇİN NÜKLEER BAŞLIK ÜRETİLDİ

Rusya Avrupa'dan gelen yardımlara ateş püskürdü. Rus haber ajansı, 'kıyamet' silahı olarak bilinen Belgorod denizaltısında konuşlandırılacak Poseidon torpidoları için ilk nükleer savaş başlığının üretildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından bir kaynak, nükleer başlıkların yakın zamanda denizaltıya teslim edileceğini açıkladı. ABD ve Rus askeri yetkililere göre Poseidon ürettiği radyoaktif dalgalarla tüm kıyı şeridini yok edebilecek kapasiteye sahip.

"HARİTADAN SİLERİZ"

Nükleer başlık üretilmesi Rus basınında da geniş yer buldu. Devlet kanalına konuk olan bir Rus general, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndererek kırmızı çizgiyi aştığını belirtti. Rusya'nın nükleer silah olmadan Londra'yı haritadan silebileceğini iddia etti.

