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Dünya tarihinin en sıcak günü 3 Temmuz'da yaşandı! El Nino koşulları başladı

04.07.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor 2016 yılının ağustos ayında 16,9 olarak ölçülmüştü. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino koşullarının başladığını duyurdu.

Dünya tarihinin en sıcak günü 3 Temmuz'da yaşandı! El Nino koşulları başladı

ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezinin (NCEP) verilerine göre, 3 Temmuz'da kaydedilen rekor sıcaklık, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aşarak tarihin en sıcak günü oldu.

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DÜNYADA CAN KAYIPLARI YAŞANDI

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu. Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.

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"EL NİNO KOŞULLARI BAŞLADI"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi. (AA)

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hava durumu el nino sıcaklık

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