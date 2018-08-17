Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD'deki diplomatik mülklerine yönelik ihlaller nedeniyle, diplomatik kanallar aracılığıyla Washington'a protesto notasının gönderildiği bildirildi.
ABD'nin, Rusya'nın diplomatik mülklerine ilişkin uluslararası hukuku ısrarlı bir şekilde ihlal etmekle suçlandığı açıklamada, "Ayrıca, Rusya-ABD ilişkilerini aşan ve tüm uluslararası kamuoyunun çıkarlarını etkileyen söz konusu ihlallere Birleşmiş Milletler'in de (BM) dikkati çekilmiştir." ifadesine yer verildi.
ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Eylül 2017’de Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğunu, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu adım "düşmanca" olarak tanımlanmış ve söz konusu mülklerin Rusya'ya geri iadesi talep edilmişti.
Veli Göçer geri döndü! 195 kişinin ölümünden hüküm giymişti...
Rusya'dan Türkiye'ye maddi yardım açıklaması
Belediye başkan yardımcısı polisi itekledi!
Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 1 yorum