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"Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 02:20 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ ile mücadele operasyonunun liderliğini Türkiye’ye devretmeyi kabul etti" - "Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte, yakında Türkiye-Suriye sınırını geçecek. Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemelidir" - "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur" - "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin liderlik ettiği operasyonun başarısı tüm dünyanın çıkarınadır" - "YPG tarafından sürgün edilen yerel halk yeniden atalarının topraklarına yerleşecektir" - "Güvenli bölge, Avrupa için de iyidir. Zira yasadışı göç ve radikalleşmenin kökeninde yatan şiddet ve istikrarsızlık sorunlarını çözecektir"

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Washington Post gazetesinde "Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeydoğusu İçin Hazırladığı Planı Desteklemeli" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile mücadele operasyonunun liderliğini Türkiye'ye devretmeyi kabul ettiğini bildiren Altun, "Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte yakında Türkiye-Suriye sınırını
geçeceğini" belirterek, "Dünya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı
desteklemelidir." ifadesini kullandı.

George Washington'un ABD'nin "kalıcı ittifaklardan uzak durması" gerektiği sözlerini hatırlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'li yetkililer, yıllardır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile DEAŞ terör örgütüne karşı kurdukları ortaklığın 'taktiksel' olduğunu savunuyordu. Başkan Trump'ın son kararı, bu görüşü desteklemektedir. Türkiye, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, 'dışarıda yok edilecek canavarlar aramaz'. Ancak canavarlar kapılarımızı kırıp, vatandaşlarımıza zarar vermeye kalkışırsa cevabını vermek durumunda kalırız. Genç kadın ve erkekleri muharebeye göndermek hiçbir zaman kolay bir karar olmamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir'. Ancak maalesef bugün kendimizi böyle bir durumda buluyoruz."

- "Operasyonun başarısı, tüm dünyanın çıkarınadır"

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun
zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı
haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi olmadığını vurgulayan Altun, makalesinde şunları kaydetti:

"DEAŞ saldırılarında onlarca vatandaşını kaybeden Türkiye, Suriye'ye
teröristlerle mücadele etmek için muharip güç gönderen ilk ülke
olmuştur. Ülkemiz ayrıca Özgür Suriye Ordusu'na binlerce DEAŞ militanının
demir parmaklıklar ardında tutulması için destek vermiştir. ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin DEAŞ'ı ayağa kaldırmamasını sağlamak, Suriye'nin komşusu olan Türkiye'nin çıkarınadır.
ABD'nin kazanımlarını korumak ve tarihin tekerrür
etmemesini sağlamak bizim çıkarımızadır.

YPG militanlarının bu lider değişikliğini nasıl karşılayacağını önümüzdeki
günlerde göreceğiz. Elbette iki seçenekleri bulunuyor: Eğer gerçekten DEAŞ ile
mücadele etmek istiyorlarsa, gecikmeden teslim olacaklar. Veya Türk askerleriyle
çatışacaklarını söyleyen sözde komutanlarını dinleyecekler, ki bu durumda
DEAŞ ile mücadele faaliyetlerimizi sekteye uğratmalarına engel olacağız.
DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin liderlik ettiği operasyonun başarısı,
tüm dünyanın çıkarınadır. Yıllardır sahada olan Amerikan askerleri evlerine
dönecektir. YPG tarafından sürgün edilen yerel halk yeniden atalarının
topraklarına yerleşecektir. Güvenli bölge, Avrupa için de iyidir. Zira yasadışı
göç ve radikalleşmenin kökeninde yatan şiddet ve istikrarsızlık sorunlarını
çözecektir. Son olarak bu plan, Türkiye'nin masum insanları bir terör örgütünden
korumasını mümkün kılacaktır."

- "Güvenli bölge kurulması halinde 2 milyon Suriyeli ülkelerine dönecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin "güvenli bölge" planının detaylarını geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkladığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti:

"Fırat Nehri ile Suriye-Irak sınırı
arasında 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge kurulması halinde 2 milyon
Suriyeli sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak döneceğini tahmin ediyoruz. Eğer
güvenli bölgenin güney sınırı, Deyr ez Zor-Rakka hattına çekilirse, bu sayı
Avrupa'dan gelecek sığınmacılarla birlikte 3 milyona ulaşabilir.

Güvenli bölgede asayiş ve istikrarın sağlanması için Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz deneyimlerden faydalanacağız. Suriye halkının,
seçimle belirlenen yerel konseyler aracılığıyla kendi kendini yönetmesinin en iyi
çözüm olduğuna inanıyoruz. DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemek için
yerel siyasi temsilin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Nitekim Afrin gibi Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerlerde Kürtlerin çoğunlukta
olduğu yerel yönetimlerin kurulmasını sağladık. Bu durum, Suriye'nin
kuzeydoğusunda Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerlerde değişmeyecektir.
Hedefimiz, bu adımların uluslararası altyapı yatırımlarıyla kurulacak okullar,
hastaneler ve konut projeleriyle taçlandırılmasıdır."

- "Türkiye, milyonlarca sığınmacıyı evlerine döndürmeye hazır ve muktedirdir"

ABD'nin DEAŞ ile mücadele operasyonunun sorumluluğunu uzun zamandır
sırtında taşıdığını, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin liderliği
devralarak süreci sonuçlandırmaya ve milyonlarca sığınmacıyı evlerine döndürmeye hazır ve muktedir olduğunu kaydeden Prof. Dr. Altun. "Bu kritik süreçte uluslararası toplum,
Türkiye'nin yeniden inşa ve istikrarı artırma çabalarına destek vermelidir." çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun İletişim Başkanı Suriye Washington Post

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