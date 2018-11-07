Dünya turuncuya büründü! Bakın sebebi neymiş?

Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde takipçi sayısı oldukça yüksek olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, uzaydan çekip yayınladığı karelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce de gezegenimizin görülmemiş fotoğraflarını paylaşan Kelly, yayınladığı son fotoğrafla da ses getirmeyi başardı.

1 / 16 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizin turuncuya büründüğü kareyi paylaştı ve bu durumun nedenini açıkladı. Açıklamaya göre, ultraviyoleden güç alan moleküller söz konusu renk değişimine neden oluyor.

2 / 16 GEZEGENİMİZE BİR DE ASTRONOTLARIN GÖZÜNDEN BAKIN Son zamanlarda Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde en çok takipçi edinen isimlerden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, bu popülaritesini gezegenimizin pek çok bölgesine dair uzaydan çekip yayınladığı fotoğraflara borçlu.

3 / 16 Geçtiğimiz ay kutsal toprakların fotoğrafını uzaydan çeken Kelly, geçen hafta da Uzaydan Ortadoğu'nun fotoğrafını çekip "çok fazla tarih, çok fazla trajedi" notuyla paylaşmıştı.

4 / 16 27 Mart'ta Kazakistan'dan ISS'e gitmek üzere yola çıkan Kelly,1 yıl boyunca uzayda kalarak NASA adına bir rekor kırmış olacak.

5 / 16 Bu rekorun dışında ilginç bir deneyin merkezinde olan Kelly, ISS'de kaldığı süre boyunca bir seri deney gerçekleştirip tıbbi testlerden geçiyor. Kelly'nin dünyada kalacak olan ikiz kardeşi Mark ise fiziksel deney ve analiz kontrolünde görev alıyor.

6 / 16 Bu deney ile NASA iki astronotu karşılaştırarak, uzun süreli uzayda kalışın insan vücudunu nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışıyor.

7 / 16 Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Scott Kelly'nin uzaydaki objektifinden gezegenimiz...

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