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Dünya Tütüne Hayır Günü nedir? Dünya Tütüne Hayır Günü ne zaman, neden kutlanır?

31.05.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Tütüne Hayır Günü, 31 Mayıs Salı gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bu gün 'Dünya Sigarasız Günü', 'Dünya Tütünsüz Günü' ya da 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak da bilinmektedir. Peki Dünya Tütüne Hayır Günü nedir? Dünya Tütüne Hayır Günü ne zaman, neden kutlanır? İşte detaylar...

Dünya Tütüne Hayır Günü nedir? Dünya Tütüne Hayır Günü ne zaman, neden kutlanır?

Dünya Tütüne Hayır Günü, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1987 yılından beri tüm dünyada kutlanan bu günde oldukça önemli bir konuya dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Vatandaşlar internette; Dünya Tütüne Hayır Günü nedir? Dünya Tütüne Hayır Günü ne zaman, neden kutlanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tütüne Hayır Günü, her sene 31 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987'den beri tüm dünyada kutlanmaktadır.

Dünya Tütüne Hayır Günü; 'Dünya Sigarasız Günü', 'Dünya Tütünsüz Günü' ya da 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak da bilinmektedir.

DÜNYA TÜTÜNE HAYIR GÜNÜ NE ZAMAN, NEDEN KUTLANIR?

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü ile sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir

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