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Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 09:01 | Son Güncelleme

Leeds ve Edinburgh üniversiteleriyle University College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeryüzünde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzulun eridiğini ortaya koydu.

Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi

Dünya üzerinde 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buzul eridi.

Leeds Üniversitesinden Tom Slater, 28 trilyon ton buzulun, İngiltere'nin tüm yüzeyini 100 metre kalınlığında donmuş bir su tabakasıyla kaplayacağına dikkati çekti.

KÜRESEL ISINMA HIZLANABİLİR

Bilim insanları, eriyen buzul miktarındaki artışın, güneş ışınlarının yansıtılmasını önemli derece azaltacağı, buna bağlı olarak denizin ve toprağın daha fazla ısınacağı, dolayısıyla küresel ısınmanın çok daha hızlanabileceğine işaret etti.

Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Direktörü Profesör Andy Shepherd de deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmanın bulguları karşısında hayrete düştüklerini aktaran Shepherd, "Geçmişte araştırmacılar, buzulların eridiği Antarktika veya Grönland gibi bölgesel alanları incelediler ama bu araştırma, dünya genelinde eriyen tüm buzulları kapsıyor." ifadesini kullandı.

Uzmanların ortaya koyduğu buzul kaybı oranının, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından özetlenen en kötü senaryo tahminleriyle eşleştiği kaydedildi.

AA

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