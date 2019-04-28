İSTANBUL (AA) - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Veteriner hekimler aldıkların zorlu eğitimden sonra tüm hizmetleri yaparken her gün giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır." dedi.

Arslan ve oda üyeleri, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla Taksim Tepebaşı'nda basın açıklaması yaptı.

Oda olarak veteriner hekimlerin sorunlarına değinmek istediklerini ifade eden Arslan, veteriner hekimlerin aldıkların zorlu eğitimden sonra tüm hizmetleri yaparken her gün giderek artan zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Veteriner hekimlerin hayvancılıkta yaşanan sorunlar, ithalat ve çiftçilerin üretimden uzaklaşması nedeniyle mesleklerini sürdüremez hale geldiğini belirten Arslan, pet hekimliği icra eden meslektaşlarının da uzun mesai saatleri, artan bürokratik işlemler, vergi, kira giderleri nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını kaydetti.

Kamuda çalışan veteriner hekimlerin sorunlarına da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Kamuda çalışan meslektaşlarımız aldıkları hekimlik eğitiminin gereği olan hayvan sağlığı hizmetlerinden daha çok masa başı işlerde dirsek çürütmektedirler. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu gerçekleştirerek aslında önemli bir toplum sağlığı görevi yapan belediyelerde çalışan meslektaşlarımız, hekimlik mesleğini kavrayamamış kişiler ile idari amirleri arasında oluşan kıskaçta çaresiz kalmakta, fiziksel ve sosyal medya üzerinden yapılan saldırlar nedeniyle birçoğu sağlıklarını yitirmekte ve maalesef bazı meslektaşları kaybetmekteyiz."

Prof. Dr. Arslan, "Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Yönetmeliği"nin bir an önce uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu.

