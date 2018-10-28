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"Dünya Yükseköğretim Bitirme Rekoru"nu 60 yaşında kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Uluslararası denetçilerce onaylanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu gazeteci, örgün programlarla beraber 4 yüksekokul bitirerek, Dünya Yükseköğretim Bitirme Rekoru'nu kırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Uluslararası denetçilerce onaylanan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi mezunu gazeteci Ahmet Coşkunaydın, örgün programlarla birlikte 4 yüksekokul bitirerek, "Dünya Yükseköğretim Bitirme Rekoru"nu Türkiye'ye getirdi.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013'te Adalet, 2015'te Kamu Yönetimi, 2017'de ise Uluslararası İlişkiler Programı'ndan mezun olup, aynı yıl Tarih Programı'na kayıt olan Coşkunaydın, 60 yaş sonrası en çok yüksekokul bitirme kategorisi erkeklerde tescillenerek "World Records" kayıtlarında yer aldı.

Ahmet Coşkunaydın'ın dünya rekorunun tescili, World Record'un Türkiye temsilcileri kurulunda yer alan aralarında Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü'nün de bulunduğu kurul tarafından denetlenip onaylandı.

Coşkunaydın halen ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor, bir televizyon kanalında da ekonomi programı sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Coşkunaydın dünya rekoru Eskişehir öğrenim

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