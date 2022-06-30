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Dünyaca ünlü çikolata fabrikasında bakteri paniği! Satışlar durduruldu

30.06.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut şirketinin Belçika’daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi. 27 Haziran'da tespit edilen bakteri nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışı durduruldu.

Dünyaca ünlü çikolata fabrikasında bakteri paniği! Satışlar durduruldu

Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

SATIŞLAR DURDURULDU

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı. (AA)

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