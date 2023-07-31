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Dünyaca ünlü fenomen 68. kattan düştü... Fenomenin düşmeden önce yardım istediği ortaya çıktı!

31.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekstrem sporlarla tanınan 30 yaşındaki Fransız Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower'ın 68. katından düşerek feci şekilde can verdi. Lucidi'nin düşmeden saniyeler önce cama vurarak yardım istediği ortaya çıktı. İşte haberin tüm detayları!

Dünyaca ünlü fenomen 68. kattan düştü... Fenomenin düşmeden önce yardım istediği ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü New York Post gazetesinin haberine göre, yüksek katlara tırmanarak yaptığı gösterilerle ünlenen ve 'Daredevil' olarak bilinen Remi Lucidi, 68. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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ARKADAŞINI ZİYARETE GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Hong Kong yetkililerinden yapılan açıklamada Lucidi'nin akşam 6 sularında binaya geldiği ifade edildi.

Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak da bilinen Lucidi, binadaki güvenlik görevlilerine 40. kattaki bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

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Fakat daha sonra bunun doğru olmadığı güvenlik görevlisinin Lucidi'yi tanımadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Lucidi'nin 49. kata geldiği ve ardından binanın tepesine çıkan merdivenleri kullandığı görüldü. Lucidi için yukarı çıkan kişiler, çatıya açılan kapının açık olduğunu ama Lucidi'nin ortada görünmediğini söyledi.

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CAMA VURARAK YARDIM İSTEMİŞ

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Lucidi en son 19.38'de görüldü.

Çatıdaki bir pencereye vurarak bina hizmetçisinden polisi aramasını isteyen Lucidi'nin mahsur kaldığı ve talihsiz kaza öncesi pencereye vurarak yardım istediği ifade ediliyor.

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