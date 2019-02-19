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Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Gerçek adı Karl Otto Lagerfeldt olan bilinen adıyla Karl Lagerfeld 85 yaşında Paris'te hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü modacı Lagerfeld, bir ay önceki son couture defilesine sağlık sebeplerinden dolayı katılamamıştı.

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Fransız moda evi Chanel'in sanat yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti. Fransız Closer dergisi, 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan ve hayatını modanın kalbi olarak bilinen Paris'te sürdüren ünlü modacı 1980'li yıllarda moda piyasasına girmişti.

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  1. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olarak bilinen Karl Lagerfeld, bir ay önceki Chanel defilesine sağlık sebeplerinden dolayı katılamamıştı.

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On yıllarca unutulmaz tasarımlarının yanı sıra, Lagerfeld, sivri diliyle de ünlüydü. 2012'de şarkıcı Adele için, 'fazla şişman ama güzel ve eşsiz sesi var' demiş, Cambridge Düşesi Kate Middleton için ise 'kardeşi Pippa'nın gölgesinde' kaldığını söylemişti.


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