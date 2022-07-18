Dünyaca ünlü nehirde facia! Düğün dönüşü bot battı: 20 ölü, 30 kişi kayıp

Dawn gazetesindeki habere göre, içerisinde bir düğün organizasyonundan dönen 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne, Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada yaklaşık 90 kişinin dalgıçlar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Yerel yönetim yetkilisi Aslam Tasleem, "Şimdiye kadar 20 ceset bulduk ve bunların çoğu kadındı" açıklamasında bulundu. Tasleem ayrıca 30 kişinin daha kayıp olduğunu söyledi.

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza ise, konuya dair yaptığı açıklamada, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Şahbaz Şerif, kaza sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'da meydana gelen tekne kazasıyla iglili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz."

(AA-Reuters)

