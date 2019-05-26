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Dünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 01:43 | Son Güncelleme

EUROPA-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü ralliciler, Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- EUROPA-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü ralliciler, Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Ralliciler ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları ile dostluk maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’ne katılmak için 11 ülkeden Türkiye'ye gelen 150'den fazla sporcu, değeri 100 bin euroyu bulan araçlarıyla 10 bin kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya geldi. Yarışçılar Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamımda ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şenturk ve Mehmet Yozgatlı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kız futbol takımı oyuncularından oluşan karma takım ile GAP Stadyumu'nda gösteri maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı, Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve çok sayıda kişi izledi. Vali Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ile Şanlıurfa olarak sahip oldukları kültürel zenginliği sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa tanıtmak ve ulaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmanın gayreti içindeyiz. Bugün de bir etkinlik düzenlendi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak adlandırılan dünyanın değişik ülkelerinden gelen ralliciler ana teması Göbeklitepe olan faaliyetlerin ilkini bu akşam dostluk maçı ile taçlandırdık. Pazartesi gününe kadar burada çeşitli etkinliklere katılacaklar."

Ralli finalinin ise 1 Haziran'da Kıbrıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

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