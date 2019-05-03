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Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bu kez 30 bin öğrenci ve velileri aynı anda kitap okudu.Antalya’da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi Konyaaltı Plajı’nda aynı anda kitap okudu.Proje kapsamında Konyaaltı ilçesindeki ortaokul, ilkokul ve anaokulda öğrenim gören 15 bin öğrenci ile birer velisi Konyaaltı Plajı’na ellerinde kitapları ile geldi.

Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bu kez 30 bin öğrenci ve velileri aynı anda kitap okudu.
Antalya’da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi Konyaaltı Plajı’nda aynı anda kitap okudu.
Proje kapsamında Konyaaltı ilçesindeki ortaokul, ilkokul ve anaokulda öğrenim gören 15 bin öğrenci ile birer velisi Konyaaltı Plajı’na ellerinde kitapları ile geldi. Öğrenci ve veliler yaklaşık 2 saat boyunca kitap okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile İlçe Kaymakamı Kamil Köten’de sahilde kitap okudu. Öğrenciler hem şezlonga uzanarak hem de, kumlara uzanarak kitap okudu. Sahil boyunca kitap okuyan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Turistlerin ise öğrencilerin arasından denize girmeye devam ettikleri görüldü. Yakup Hoplar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kitap okuma oranında 86’ıncı sırada olduğunu aktardı.

"İhtiyaç sıralamasında 235. sırada"
TÜİK verilerine göre Türkiye’de kitabın ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer aldığına vurgu yapan Hoplar, “ Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenci, aileler ve tatilcilerde sahile giderken, havlu, mayo dışında, plaj çantalarına kitaplarını da koyma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Antalya’ya gelen tatilciler yanlarında mutlaka bir kitap getirsinler. Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz. Antalya Türkiye’nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahilinde yapmamızın amacı ise, çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmekti. İlçede 48 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibiyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz de etkinliğe geldi. Sahildeki turistlere de kitap dağıtarak onların da kitap okumalarını sağladık." dedi.

"İlk kez sahilde kitap okudular"
Öğrenci velisi Neşe Toksöz, sahile çöp değil kitapların yayılmasının büyük bir etkinlik olduğunu dile getirdi.
Sahilde topluluk haline kitap okumanın önemli olduğuna değinen Toksöz, çocuklarla bir arada zaman geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.
2. sınıf öğrencisi Zehra Üskül, okuldaki arkadaşlarıyla sahilde kitap okuduğunu ifade ederek, “Sahilde eğleniyoruz, güzel havada evimizden getirdiğimiz kitapları okuyoruz. İlk kez sahilde kitap okuyorum” dedi.

"Veliler şaşırdı"
3. sınıf öğrencisi Deha Kaymak, sahilde ilk kez kitap okuduğunu ve güzel bir zaman geçirdiğini belirtti.
Veli Deniz Yılmaz Kaymak, “Sahilde kitap okuma etkinliğini ilk duyduğumda çok şaşırdım. Ama iyi bir fikir olmuş. Hep birlikte kitap okumak çok güzel. Çocuklar bundan sonra aileleriyle inşallah sahilde kitap okumayı isteyeceklerdir” diye konuştu.

Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

Dünyaca ünlü sahil kitap okuyan on binlerle doldu taştı

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