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Dünyaca ünlü sahilde ‘çok fazla normalleştik’ dedirten görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 39 dereceyi bulunca tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yoğunluktan dolayı kimi zaman sosyal mesafe kuralının çiğnendiği dikkat çekerken, oluşan tabloya tatilciler de "Çok fazla normalleştik" yorumunda bulundu.

Dünyaca ünlü sahilde ‘çok fazla normalleştik’ dedirten görüntüler

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının ve nem oranının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu. Hafta sonunda sıcaktan bunalan tatilciler ve vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Yakıcı güneşten korunmaya çalışanlar genelde şemsiyelerin altına sığında, vatandaşların çoğunluğu ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Oluşan yoğunluk sonucu deniz ve sahil kısmında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu, kimilerininse sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi. Sahilde ve şezlonglarda güneşlenen çoğu tatilcinin de maske takmadığı görüldü.

Sahilde deniz keyfi yapan Adil Gürbüz, sahildeki yoğunluğun ölen saatlerinde arttığına işaret ederek tedbirli davrandıklarını belirtti. “Mümkün olduğunca mesafeyi uzak tutuyoruz” diyen Gürbüz, şemsiyeler arasında alınan mesafe kuralının yerinde olduğunu söyledi.

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"ÇOK FAZLA NORMALLEŞTİK"

İzmir’den ailesiyle birlikte tatil için Antalya’ya gelen Evrim Başaran, kenti çok beğendiğini ve denizine hayran kaldığını söyledi. Başaran, sosyal mesafe konusunda da tedirginlik yaşadığını dile getirerek, “Çok kalabalık. Mesafeyi koruyamıyoruz diye düşünüyorum. Dikkat edilmeli. Normalleşme süreci diye çok fazla normalleştik. Mümkün olduğunca kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

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(DHA)

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