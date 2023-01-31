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Dünyaca ünlü şirketten şoke eden karar! 2 bin çalışanını işten çıkaracak

31.01.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, 2 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Dünyaca ünlü şirketten şoke eden karar! 2 bin çalışanını işten çıkaracak

PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, geçen yıl boyunca müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmaya devam ederken zorlu bir makroekonomik ortamda şirketi güçlendirme ve yeniden şekillendirme konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Şirketin kaynakları temel önceliklere odaklayarak ve maliyet yapısını doğru bir şekilde ayarlayarak ilerleme kaydettiğini vurgulayan Schulman, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu belirtti.

Schulman, zorlukları ele almanın bazı zor kararları da beraberinde getirdiğini, şirketin küresel çapta 2 bin çalışanını işten çıkaracağını, bunun toplam iş gücünün yüzde 7'sine denk geldiğini kaydetti.

Dan Schulman, söz konusu işten çıkarmaların gelecek haftalarda gerçekleşeceğini bildirdi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.

Son olarak, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin çalışanını, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2022'nin başından bu yana 237 binden fazla çalışanının işine son verdi. (AA)

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