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Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

ABD'deki Jackson Laboratuvarı'da İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Virüsün yapısını lego parçaları gibi ayarlayan makinesi çözüldü ve virüsü durduran potansiyel ilaçlar bulundu" dedi.

Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

ABD'deki Jackson Laboratuvarı'da İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs salgını ile mücadelede önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"VİRÜSÜ DURDURAN İLAÇLAR BULUNDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Unutmaz; 'Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

"İLAÇLARIN TEST EDİLMESİ GEREKİYOR"

İlaçların hastalar üstünde test edilmesi gerektiğini de belirten Derya Unutmaz, "Tabii bu çok iyi haber, yalnız hep dediğim gibi bu potansiyel ilaçların hastalar üstünde test edilmesi gerekiyor, maalesef en fazla zamanı da bu süreç alıyor. Bunun için önümüzde hala aylar var ama kesin tedavilerin geliştirilmesi konusundaki ümitlerimiz gittikçe artıyor!" ifadelerini kullandı.

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ABD Jackson Laboratuvarı Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüs

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