Dünyaca ünlü yıldızlar bile tercih etti: 5 soruda hipnozla doğum

Anne adayının anestezi kullanmasına gerek kalmadan, acısız ve rahat bir şekilde doğum yapmasını mümkün kılan bu yöntem özellikle ilk kez anne olacakların yaşadığı doğum stresini en aza indirmesi ve kaygıları net bir şekilde azaltması ile biliniyor. Angelina Jolie, üçüncü kez anne olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, Megan Markle ve Özgü Namal gibi isimlerinde tercih ettiği bu teknik; kadınlara daha az yorgunluk, rahat, sağlıklı bir doğum gibi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Peki hipnozla doğum konusunda neleri bilmek gerekiyor? Konu ile ilgili açıklama yapan Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, hipnozla doğum ile ilgili merak edilenleri 5 soruda yanıtladı: 1-HİPNOZLA DOĞUM NEDİR? Doğum, son derece doğal bir olay olduğu halde, doğadaki dişi hayvanlar kolayca ve yardımsız bir şekilde doğum gerçekleştiriyorken, özellikle şehirlerdeki anneler niye doğuramıyor sorusuyla yola çıkılarak bulunmuş, doğumu hızlı, kolay ve mutluluk kaynağı bir olay haline getiren bir dizi teknikler bütünüdür. Hipnozla doğum dediğimiz zaman eksik söylemiş oluyoruz. İnsanlarda, bir iki seans alarak kolayca doğum yapılabilecekmiş algısı oluşuyor. Halbuki durum daha değişiktir. Bebek sahibi olacak anne ve baba eğitime alınır. 2,5 saat uzunluğunda 5 oturumda genellikle haftada bir sıklığında gerçekleşen dersler verilir. Bu yöntemin adı The Mongan Hipnozla Doğum Metodu' dur. Marie F. Mongan neredeyse ömrünü bu konuya adamıştır. Tıp otoritelerine uzun uğraşlardan sonra kabul ettirdiği metodu dünya genelinde binlerce bebeğin mutlu sağlıklı kolay doğmasını sağlamıştır. Bu bebeklerden biri Prenc Archie ' dir.

Derslerde çiftlere, ilk önce oto hipnoz ile streslerini nasıl yok edecekleri öğretiliyor. Çiftler, evlerinde her gün uygulama yapmaya başlıyor. Çok önemli üç ayrı nefes tekniği ve bunları ne zaman, doğumun hangi aşamasında kullanacağı da anneye öğretiliyor. Babaya düşen görevler de vardır şüphesiz. 12,5 saat uzunluğunda muhteşem bilgilerle dolu olan bu eğitim aslında yeni bir yaşam tarzının da başlangıcıdır. En fazla 3 çiftin sınıfta olması uygundur.Daha kalabalık olunca sohbet yoğunlaşıyor konu çok sevimli çünkü. 2-ANNE VE BEBEK İÇİN NASIL BİR AVANTAJ SAĞLIYOR? The Mongan Hipnozla Doğum Metodu bir eğitim programıdır. Anne ve babaya doğum, stresten arınma, beslenme, anneye rahatlama masajları nasıl yapılır ve nefes teknikleri gibi daha bircok konuda eğitilir. Bu bilgilerin çoğu ömür boyu kullanabilecekleri bilgilerdir mesela stresi yok etmek. Hem anne hem baba bu öğrendikleri bilgilerle daha sakin ve huzurlu yaşamaya başlayacaklardır. Anne, huzurlu ve sakin olunca bebeğin de sakin ve huzurlu olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum. Bu bebekler doğduklarında ağlamıyorlar, son derece alert durumda oluyor. Anne ve etrafındakilerle göz kontağı kuruyorlar. Hemen annenin memesi veriliyor ve sorunsuz emiyorlar. Uykuları derin oluyor ve geceyi rahat geçiriyorlar. Ömür boyu sakin bireyler oluyorlar. Bir de anne stresle mücadeleyi öğreteceği için o konuda da mutlu bir ömür sürüyorlar.