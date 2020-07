Dünyaca ünlü yıldızlar bile tercih etti: 5 soruda hipnozla doğum

3-TEHLİKELERİ VAR MI?

Sanırım yeryüzündeki en önemli konu eğitimdir. İyi eğitim almış, ne yaptığını bilen, etik, insan sevgisine sahip bir The Mongan Hipnozla Doğum Eğitmeniniz varsa korkulacak bir şey yoktur. İyi yetişmiş bir eğitmen, olası tehlikeleri ve neler yapılacağını da anne ve babaya öğretir. Zaten düzenli doktor kontrollerine gidildiği ve arzu eden aileler hastanelerde bu yöntemle doğal doğum gerçekleştirdiği için bir sorun yaşanmıyor. Olası olumsuzluk, doğru eğitim almamış doğum eğitmenlerinin elinde olmaktır. Burada da yaşanacak olumsuzluk, vaat edilen kolay, rahat, kısa süren doğum yerine korktuğu, istemediği doğum şeklini deneyimlemek olur.

4-BU SÜREÇTE NASIL BİR TEKNİK İZLENİYOR?

Evet bu bir süreç. Anne ve babaları bol pratik yapmak bekliyor. Ama dünyanın en güzel en ulvi olayını deneyimleyecekler. The Mongan Hipnozla Doğum Metodu bir eğitim programıdır. Doğum sırasında anne ve baba olacaktır. Genellikle doğum eğitmeni doğumda yer almaz. Bütün iş ebeveyne düşüyor. Ama ihtiyaçları olan bütün bilgiler onlara verilmiştir zaten. Bu süreçte birkaç teknik uygulanır. Oto hipnoz yani kendi kendini hipnoz bölgesine indirerek dış dünya ile değil bebeği ile birlikte olma ve stres yok etme en başta yer alan tekniktir. Anne bunu ilk derslerde öğrenir ve her gün kendine uygular. Sırada nefes teknikleri var. 3 çeşit nefes tekniği ve ne zaman kullanacağı öğretilir. Çünkü hepsinin bedendeki görevi ayrıdır. Masaj teknikleri de epey yer tutuyor. Annenin kendine yapacağı masajlar ve babanın anneye yapacağı masajlar öğretilir ve çift doğum anında bile bu masajları uygularlar. The Mongan Hipnozla Doğum Metodu ile doğum yapan annenin videoları izlettirilir. Muhteşemliği büyük ilgiyle izleyen çiftler için eğitimin en can alıcı yeridir.