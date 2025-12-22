KADIN

Herkes yanlış biliyor! Masum sanılan bu alışkanlık çamaşır makinesini yıpratıyor

Çamaşır makinesi kullanan milyonlarca kişinin yıllardır doğru sandığı bir alışkanlık, cihazların ömrünü fark etmeden kısaltıyor. Yıkama bittikten sonra kapağı saatlerce açık bırakmanın küfü önlediği düşünülürken, uzmanlar bu yöntemin sanıldığı kadar masum olmadığını söylüyor. Aksine, gereğinden uzun süre açık kalan kapakların hem mekanik arızalara hem de güvenlik risklerine yol açabildiği konusunda uyarılar arttı.

Sedef Karatay

Çamaşır yıkama bittikten sonra kapağı açık bırakmak, yıllardır 'doğru' kabul edilen alışkanlıklardan biri. Pek çok kullanıcı, bu yöntemle nemin dağıldığını ve küf oluşumunun önlendiğini düşünüyor. Ancak uzmanların son uyarıları, bu alışkanlığın sanıldığı kadar faydalı olmadığını, hatta çamaşır makinesine fark edilmeden zarar verebildiğini ortaya koydu.

GERÇEKTEN KÜF ÖNLENİYOR MU?

Yaygın inanışın aksine, çamaşır makinesinin içindeki nemin büyük bölümü yıkama programı sona erdikten sonraki ilk 20–30 dakika içinde zaten doğal olarak azalıyor. Teknik değerlendirmelere göre bu süreden sonra kapağın açık kalmasının, havalandırma açısından neredeyse hiçbir ek faydası bulunmuyor.

Uzmanlar, "kapak ne kadar uzun süre açık kalırsa o kadar iyi" düşüncesinin bilimsel bir karşılığı olmadığını vurguladı. Aksine, uzun süre açık kalan kapaklar farklı sorunları beraberinde getiriyor.

MENTEŞE VE KİLİT SİSTEMİ SESSİZCE YIPRANIYOR

Çamaşır makinelerinin en hassas noktalarından biri kapak menteşesi ve kilit mekanizması. Özellikle ağır cam kapaklı modellerde, kapağın saatlerce açık kalması menteşe üzerine sürekli bir yük bindiriyor.

Bu durum zamanla:

  • Menteşelerin gevşemesine
  • Kapak ayarının bozulmasına
  • Kapağın tam kapanmamasına neden olabilir. Makine su sızdırabilir ya da kullanıcıyı servis masrafıyla karşı karşıya bırakabilir.

TEKNİK SERVİSLERİN EN SIK ŞİKAYETİ: KAPAK HİZASIZLIĞI

Yetkili servis kayıtlarına göre, çamaşır makinelerinde en sık görülen arızalardan biri kapak hizasının bozulması. Bu sorunun önemli nedenlerinden biri de kapağın gereksiz yere uzun süre açık bırakılması. Küçük bir alışkanlık gibi görünen bu durum, zamanla ciddi mekanik problemlere dönüşebilir.

EVDE ÇOCUK VARSA RİSK DAHA BÜYÜK

Kapağın açık bırakılması yalnızca makine için değil, ev güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde, açık kapaklar ciddi kazalara yol açabilir. Çocukların makinenin içine girmeye çalışması, düşme ya da sıkışma gibi tehlikeli durumlar yaratabilir.

UZMANLAR NET KONUŞUYOR: DOĞRU SÜRE 20–30 DAKİKA

Peki en doğru kullanım nasıl olmalı?

Uzmanların önerisi oldukça net:Yıkama bittikten sonra çamaşırları çıkarın. Kapağı yaklaşık 20–30 dakika açık bırakın. Ardından kapağı kapatın. Bu sürenin, içerideki nem dengesinin sağlanması için yeterli olduğu belirtildi.

ASIL ETKİLİ OLAN KAPAK DEĞİL: BAKIM

Küf ve kötü koku oluşumunu önlemenin en etkili yolu kapağı açık bırakmak değil, düzenli bakım yapmak.

Uzmanlara göre şu adımlar çok daha etkili:

  • Kapak lastiğinin iç kısmını düzenli olarak silmek
  • Deterjan çekmecesini belirli aralıklarla temizlemek
  • Filtre bakımını ihmal etmemek

Bu basit işlemler, hem hijyen sağlar hem de makinenin ömrünü ciddi şekilde uzatır.

