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Dünyada bir ilk! Kosta Rika, koronavirüs aşısını çocuklar için hale getirdi

07.11.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosta Rika’da koronavirüs aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek, temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceği bildirildi. Böylece dünyada koronavirüs aşısını çocuklara zorunlu kılan ilk ülke Kosta Rika oldu.

Dünyada bir ilk! Kosta Rika, koronavirüs aşısını çocuklar için hale getirdi

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülürken, ilk kez bir ülkede aşının çocuklar için zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Kosta Rika’da sağlık yetkilileri, koronavirüs aşısının çocuklar için zorunlu hale getirildiğini belirterek, aşının yasalarla çocuklara zorunlu kılınan diğer temel çocukluk aşıları listesine ekleneceğini duyurdu. Böylece Kosta Rika, dünyada koronavirüs aşısını çocuklar için zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

3.5 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEK

Kosta Rika yönetiminin, Mart 2022'den itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukları aşılamaya başlamak üzere ABD’li ilaç devi Pfizer ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkeye önümüzdeki günlerde 3.5 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu aşıların 1.5 milyonunun 5 ila 11 yaş grubu için ayrılacağı ifade edilirken, kalan dozların yaşlılara ve bağışıklığı düşük olanlara 3. doz olarak uygulanmak için kullanılacağı belirtildi.

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Öte yandan, Kosta Rika’da salgının başından bu yana 562 bin 316 kişi korona virüse yakalanırken, 7 bin 134 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’DE 5-11 YAŞ GRUBUNA KORONAVİRÜS AŞISININ UYGULANMASINA ONAY

Bu haftanın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Bu gelişme ile aşıların ABD'de 28 milyon çocuğa ulaştırılmasının önü açılmış, nadir görülen kalp zarı iltihabı gibi yan etkilerin ise hastaneye yatış ve ölümün önlenmesi de dahil olmak üzere aşıların faydalarının riskinden daha ağır bastığı belirtilmişti.

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"5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90.7 ETKİLİ"

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3’te 1’i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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koronavirüs (Covid-19) Kosta Rika koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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