Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med'in yeni verileri de dünyanın farklı ülkelerinden sevdiklerimize ya da kendimize hatıra olarak aldığımız hediyelik eşyaların neler olduğu konusunda ip uçları verdi.

Bazılarını tahmin etmek ise hiç de zor değil; tıpkı İngiltere'den alınan şemsiye ve Türkiye'den getirilen nazar boncuğu gibi.

İşte hamaklardan, çikolataya, maskelerden çaya kadar öne çıkan bazı hediyelikler.

Kuzey Amerika pek çok farklı kültüre sahip; ancak haritadaki en büyük iki ülkenin damak tadınızı kışkırtan hediyelik ürünleri var.

ABD'yi ziyaret eden insanlar Amerikan tatlılarını hediye olarak satın alırken, Kanada'nın ana hediyelik ürünü de yaprağını ülkenin bayrağında gördüğümüz akçaağaç şurubu.

Orta Amerika ve ekvator boyunca sıralanan ülkelerden alınan hediyeliklerin başında ise dünyaca ünlü kahveleri geliyor. Özellikle Jamaika, "dünyanın en iyisi" olarak kabul edilen Blue Mountain kahve çeşidiyle ilk sırada.

Tahmin edilemeyen havasıyla meşhur Birleşik Krallık'ın en popüler hediyelik eşyasının bir şemsiye olması şaşırtıcı değil.