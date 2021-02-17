HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

17.02.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

Tatillerde satın alınan hediyelik eşyalar, herhangi bir yerde geçirdiğiniz zamanın hatıralarını canlandırmak için en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Fransız seyahat ve turizm operatörü Club Med'in yeni verileri de dünyanın farklı ülkelerinden sevdiklerimize ya da kendimize hatıra olarak aldığımız hediyelik eşyaların neler olduğu konusunda ip uçları verdi.

Bazılarını tahmin etmek ise hiç de zor değil; tıpkı İngiltere'den alınan şemsiye ve Türkiye'den getirilen nazar boncuğu gibi.

İşte hamaklardan, çikolataya, maskelerden çaya kadar öne çıkan bazı hediyelikler.

Kuzey Amerika pek çok farklı kültüre sahip; ancak haritadaki en büyük iki ülkenin damak tadınızı kışkırtan hediyelik ürünleri var.

ABD'yi ziyaret eden insanlar Amerikan tatlılarını hediye olarak satın alırken, Kanada'nın ana hediyelik ürünü de yaprağını ülkenin bayrağında gördüğümüz akçaağaç şurubu.

Orta Amerika ve ekvator boyunca sıralanan ülkelerden alınan hediyeliklerin başında ise dünyaca ünlü kahveleri geliyor. Özellikle Jamaika, "dünyanın en iyisi" olarak kabul edilen Blue Mountain kahve çeşidiyle ilk sırada.

Tahmin edilemeyen havasıyla meşhur Birleşik Krallık'ın en popüler hediyelik eşyasının bir şemsiye olması şaşırtıcı değil.

Belçika, Fransa ve İrlanda'dan çikolata alınırken, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan ise genelde mücevher alınıyor. Öte yandan Almanya'nın en popüler hediyelik ürünü bira, Kıbrıs'ın şarap, İtalya'nın maske, Hırvatistan'ın Lavanta.

Türkiye'den en çok alınan hediyelik eşya ise nazar boncuğu.

Asya ülkelerinden gelen hediyelik eşyalar, her ülkenin farklı kültüründen yansımalar taşıyor. Origami kağıdı, geleneksel origami sanatının doğduğu Japonya'dan gelen en önemli hatıralardan.

Kaligrafi setleri ise Çin'den alınan en başlı hatıralardan. Kore çayı da Güney Kore'nin en popüler hediyelik eşyası.

Öte yandan oymalı maskeler Sri Lanka'nın en çok satılan hediyelik eşyaları olurken, Yemen'den hançer, İran'dan ise halılar tercih ediliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Dünyada kaç korona pozitif vakası var?Dünyada kaç korona pozitif vakası var?
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Kuzey Kore liderinin eşi bir yıl aradan sonra görüntülendi

Kuzey Kore liderinin eşi bir yıl aradan sonra görüntülendi

New York Times'dan övgü dolu Türkiye yazısı

New York Times'dan övgü dolu Türkiye yazısı

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz kaldı

Yunanistan'da kar fırtınası: 250 bin kişi elektriksiz kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.