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  4. Dünyada hamile bir kadına ait ilk antik Mısır mumyası Polonya'da ortaya çıkarıldı

Dünyada hamile bir kadına ait ilk antik Mısır mumyası Polonya'da ortaya çıkarıldı

30.04.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Müze koleksiyonunda bulunan bir antik Mısır mumyası üzerinde yapılan çalışmada, mumyanın hamile bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Dünyada hamile bir kadına ait ilk antik Mısır mumyası Polonya'da ortaya çıkarıldı

The First News'in haberine göre, ilk başta rahip Hor-Djehuti'nin bedeni olduğuna inanılan mumyanın aslında bir kadına ait olduğu 2016 yılında ortaya çıkarılsa da Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin yürüttüğü yeni çalışma, bandajlara sarılı kadının hamile olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, birkaç sefer tomografik tarama, röntgen ve üç boyutlu görüntüleme ile incelenen kadının 26 ila 28 haftalık hamileyken mumyalandığını belirledi. Ölüm nedeni tespit edilemeyen mumyalanmış kadının yaşının 20 ila 30 olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, kadının rahmindeki fetüsün cinsiyetini henüz belirleyemedi.

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''DÜNYADA TEK''

Polonya Bilimler Akademisinde Akdeniz ve Doğu Kültürleri Enstitüsünden Wojciech Ejsmond, "Mumyalama sırasında ölen kişinin karnından fetüs çıkarılmamış. İşte bu yüzden bu mumya gerçekten özel. Bu, 'mumyamızın' şu ana kadar dünyada rahminde cenin tespit edilen tek mumya olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

(AA)

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