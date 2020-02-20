Laboratuvarda olgunlaşan yumurtalardan bebek doğdu

Vitrifikasyon metodunda yumurta veya embriyo hızlıca soğutuluyor böylece hücreye zarar verebilecek buz kristallerinin oluşum ihtimali azaltılıyor.

Ancak hastanın tıbbi tedavisi sebebiyle, dondurulabilir olgun yumurtalar üretmesine yardım edecek yumurtalık uyarıcı hormonları alacak yeterli zamanı bulunmuyordu.

Annals of Oncology adlı hakemli onkoloji dergisinde yer alan makaleye göre, Fransız doğum uzmanları 5 yıl önce yumurtaları alınan 34 yaşındaki kadının bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Rahmine yerleştirilen bir embriyo sayesinde hamile kalan kadın 6 Temmuz 2019'da Jules adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Antoine Beclere Üniversitesi Hastanesi Üreme Tıbbı ve Doğurganlık Korunumu Bölümü Başkanı Profesör Michael Grynberg, "Hastanın hiçbir zorlukla karşılaşmadan hamile kalması ve sonuçta başarılı biçimde sağlıklı bir bebek doğurmasından dolayı mutluluk duyduk" dedi.

Ekibim ve ben yumurtalığın uyarılmasının mümkün olmadığı durumda IVM'nin işe yarayacağına güvendik.

Profesör Grynberg, çalışmalarının “doğurganlığın korunması alanında bir dönüm noktasını temsil ettiğini” de belirtti.

IVM, acil veya yumurtalık uyarımının hasta açısından tehlikeli olduğu durumlarda yumurta veya embriyoları dondurmamıza imkan tanıyor. Ayrıca, bunların kullanımının kanserin tekrarlaması riskiyle de bir bağlantısı bulunmuyor.

Ekibinin "laboratuvarda olgunlaşan yumurtaların kalitesinin, yumurtalıkların uyarılmasıyla elde edilenlere kıyasla daha düşük olduğu bildiğini" iaşret eden Grynberg, "Bununla birlikte Jules'ta elde ettiğimiz başarı, bu tekniğin tercihen yumurtalık dokusunun dondurularak saklanmasıyla uygulandığında dişi doğurganlığının korunumunda makul bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

